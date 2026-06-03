Naruto confirma nuevos proyectos de videojuegos y animación

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para la saga creada por Masashi Kishimoto, que debutó en octubre de 2002 como adaptación animada del manga publicado en Weekly Shonen Jump. Con más de 250 millones de copias en circulación en todo el mundo, Naruto se ha consolidado como un fenómeno cultural global, y su aniversario promete traer contenido inédito para los seguidores de varias generaciones.

Un nuevo videojuego con “nuevo socio”

Uno de los puntos más destacados del anuncio es el desarrollo de un nuevo videojuego de Naruto, en colaboración con un socio que aún no ha sido revelado. La franquicia ha tenido una larga trayectoria en el mundo de los videojuegos, con títulos como la saga Naruto: Ultimate Ninja Storm, que se convirtió en un referente del género de lucha y narrativa interactiva.

La incorporación de un nuevo aliado estratégico sugiere que el próximo título podría explorar formatos innovadores o expandirse hacia plataformas emergentes, aprovechando el auge de los juegos online y móviles que han impulsado las regalías de la franquicia en los últimos años.

Nuevos proyectos audiovisuales

Además del videojuego, TV Tokyo confirmó que se están preparando nuevos proyectos de video para 2027 y más allá. Entre ellos podrían incluirse los especiales de aniversario que originalmente estaban programados para 2023, pero que fueron retrasados indefinidamente para mejorar su calidad.

Estos proyectos audiovisuales se suman al lanzamiento del canal oficial de YouTube de Naruto y Boruto, que recientemente compartió un video conmemorativo repasando los momentos más icónicos de la saga. La estrategia apunta a revitalizar la marca y mantenerla vigente en plataformas digitales, donde la audiencia global sigue creciendo.

El parque temático de Naruto

El informe también mencionó el impacto esperado del parque temático de Naruto, de 1,5 hectáreas, que abrirá sus puertas en 2026. Este espacio ofrecerá experiencias inmersivas basadas en el universo ninja, consolidando la expansión de la franquicia más allá del anime y el manga.

La apertura del parque coincide con el auge de proyectos similares en Japón, donde franquicias como One Piece y Dragon Ball también han explorado experiencias temáticas para atraer tanto a fanáticos locales como internacionales.

Resultados financieros y expansión global

Durante la presentación, el director gerente de TV Tokyo, Koichi Komaru, destacó el aumento significativo de los ingresos por regalías de Naruto y Boruto, impulsados por lanzamientos de videojuegos en el extranjero y la venta de merchandising.

El presidente de la compañía, Hiroshi Yoshitsugu, añadió que otras franquicias como Black Clover, Bleach y Gintama también forman parte de la estrategia de expansión global, siguiendo el modelo de éxito establecido por Naruto.

El futuro de Naruto

Además de los nuevos proyectos confirmados, la franquicia sigue expandiéndose hacia otros formatos. Actualmente se encuentra en desarrollo una película live-action de Naruto, con guión y dirección de Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Este proyecto busca llevar la historia de Kishimoto a un público aún más amplio, reforzando la relevancia de Naruto en la cultura popular contemporánea.

El 25 aniversario de Naruto marcará el inicio de una nueva etapa para la franquicia, con proyectos que abarcan videojuegos, producciones audiovisuales y experiencias temáticas. La combinación de nostalgia y expansión global asegura que la obra de Masashi Kishimoto seguirá siendo un referente del anime y el manga en los próximos años. (ALH)

Tomado de Canal USB