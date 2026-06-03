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Raúl: «cubano cubanísimo, con toda la fuerza que esa redundancia sugiera»

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cumpleaños 95 #felicitación #líder de la Revolución cubana #Miguel Díaz-Canel Bermúdez #Raúl Castro

«Muchas felicidades, querido General de Ejército, líder de la Revolución Cubana, noble título que reconoce al hijo amoroso, al hermano leal, al esposo, padre, abuelo, amigo y jefe exigente, afectuoso y sincero, al combatiente intrépido, al dirigente original, al guardián de las esencias. Cubano cubanísimo, con toda la fuerza que esa redundancia sugiera».

Así escribió en su cuenta en x el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con motivo del cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

«Llegar a 95 años con el pie en el estribo y una hoja infinita de servicios a la Patria, a la paz regional y mundial, al multilateralismo y a los sueños de justicia social de millones de seres humanos, no es su suerte, es la nuestra», continuó el Presidente cubano en su sentido mensaje de felicitación.

«Su larga vida es el triunfo del amor que ha dado a su pueblo y que hoy su pueblo le devuelve. Ningún odio podrá jamás contra ese escudo blindado de entrañable afecto», concluyó.

Foto: Estudios Revolución

Granma

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By Redacción TV Yumurí

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