Estado Mayor del Ejército Central celebra cumpleaños 95 de Raúl Castro

Oficiales, sargentos, soldados y trabajadores civiles del Estado Mayor del Ejército Central celebraron el 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Por los resultados en el trabajo, la responsabilidad, profesionalidad y compromiso con el Partido, la Jefatura y Sección Política del Ejército Central reconoció al Teniente Coronel Orlando Méndez con la Distinción Destacado en la Producción y la Defensa.

En el acto trabajadores civiles y oficiales del Campamento recibieron el carnet que los acredita como nuevos integrantes del Partido Comunista de Cuba.

El Director del Hospital Militar de Matanzas Mario Muñoz Monroy, Coronel Juan Carlos Martín Tirado, contó sus experiencias junto al General de Ejército.

Con la presencia del Jefe del Ejército Central, General de División Raúl Villar Kessell, la historiadora Gladys Pérez Rivero presentó su libro dedicado al líder de la Revolución.

El cumpleaños 95 de Raúl adquiere especial significación en el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y la reacción del pueblo cubano en apoyo al líder revolucionario ante las agresiones y falsas acusaciones del gobierno estadounidense.

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