Ganadores en los Premios Estudiantes Investigadores, Jóvenes Investigadores y Joven Tecnólogo 2025

La provincia de Matanzas obtuvo importantes reconocimientos en la edición 2025 de los Premios Estudiantes Investigadores, Jóvenes Investigadores y Joven Tecnólogo, convocados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.

En la categoría Mención a Estudiante Investigador, el territorio yumurino cosechó tres triunfos. En la categoría Ciencias Médicas, el galardón fue para Yonathan Estrada Rodríguez, de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (MINSAP). En Ciencias Técnicas, las distinguidas fueron Isabela Pancorbo Camacho y Marcia Contreras Rodríguez, ambas de la Universidad de Matanzas (MES).

Por otra parte, en el apartado de Premio Jóvenes Investigadores, Matanzas también se llevó un reconocimiento en Ciencias Técnicas gracias a el doctor en Ciencias e Ingeniero Industrial Yasniel Sánchez Suárez actual coordinador de la Red de Jóvenes Investigadores del Ministerio de Educación Superior.

Estos resultados demuestran que, pese a las adversidades, la ciencia joven matancera sigue avanzando.

Universidad de Matanzas/ Perfil de Facebook

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