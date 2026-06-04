Cuba

Banco extranjero suspende operaciones con Visa y Mastercard

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Banco #Banco Central de Cuba #bloqueo #Bloqueo contra Cuba #Cuba #Economía #Estados Unidos #FINCIMEX #Medidas #Relaciones Cuba Estados Unidos
Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas VISA y MASTERCARD, de interrumpir su relación con FINCIMEX S.A.

Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba.

A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como VISA y MASTERCARD.

El banco extranjero dio a conocer que, a partir del 6 de junio, fecha en que entra en vigor la medida del Imperio, se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana.

Se mantienen los medios de pagos establecidos para las operaciones en divisas en el país:

-Efectivo

-Tarjetas prepago 100% nacionales: Clásica y Tropical

-Tarjetas Internacionales Mir y Union pay. (ALH)

Tomado del Banco Central de Cuba

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By Redacción TV Yumurí

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