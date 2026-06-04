Pronostican 1 975 MW de afectación para pico del jueves

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3269 MWh, con 446 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las 06:00 horas era de 1120 MW, la demanda 2570 MW con 1452 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 458 MW.

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 35 MW (En proceso de arranque).

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1155 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1945 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1975 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate