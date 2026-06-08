Afectación de 2 045 MW en horario pico este lunes

Para el horario de la media, se estima una afectación de 1 650 MW.

La UNE reporta en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, las unidades 1, 2 y 3 de la CTE Santa Cruz y la unidad 2 de la CTE Felton; en mantenimiento, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 295 megavatios.

Para el horario de máxima demanda, se estima una disponibilidad de 1 035 MW con una demanda máxima de 3 050 MW, para un déficit de 2 015 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2 045 MW en este horario.

Este domingo se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada de este lunes. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 953 MW a las 21:20 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2 724 MWh, con 360 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate