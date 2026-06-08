Bloqueo provoca cierre temporal de Fábrica de Arte Cubano

Fundado por el destacado músico X Alfonso, el espacio, reconocido por la revista Time como uno de los “100 Mejores Lugares del Mundo”, anunció en plataformas digitales que la decisión no ha sido fácil y que el compromiso es regresar a la programación habitual tan pronto como sea posible.

Ello responde a que creen “firmemente en el poder del arte para unirnos y apoyarnos en los momentos difíciles”.

FAC siempre ha sido un espacio de creación, expresión y conexión, donde nuestros artistas han brillado y nuestro público ha encontrado un refugio de cultura y arte, añadió la institución cultural, consciente de los desafíos que han enfrentado juntos en estos años.

“Queremos que sepan que estamos trabajando incansablemente para superar estos obstáculos, siempre pensando en nuestros artistas y en ustedes, nuestro querido público”, subrayó.

Aunque el cierre es temporal, confirmaron que abrirán sus puertas para eventos especiales que comunicarán con anticipación.

“Las dificultades que enfrentamos son parte de un contexto más amplio, pero no podemos dejar que nos definan”, enfatizó.

FAC es un centro cultural interdisciplinario que transforma una antigua fábrica de aceite en uno de los espacios creativos más dinámicos del mundo, según la web oficial.

En su interior convergen diversas expresiones como música, artes visuales, cine, danza, diseño, moda, teatro y gastronomía, lo cual proporciona un “recorrido inmersivo para los visitantes”.

“Su ADN único radica en democratizar el acceso al arte, fomentar el diálogo entre creadores y públicos, y resaltar el patrimonio afrocaribeño y latinoamericano”, subrayó. (ALH)

Tomado de Prensa Latina