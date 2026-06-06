Realizan acto provincial por el Día Mundial del Medio Ambiente

La Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Matanzas realizó el acto provincial por el Día Mundial del Medio Ambiente en la sala de conciertos José White, bajo el lema “Fidel en la memoria: herencia, conciencia y acción ambiental”.

La celebración reconoció a M.Sc. Frank Huerta López, especialista del territorio, merecedor este año del Premio Nacional de Medio Ambiente por su destacada contribución a la protección de los recursos naturales.

La jornada incluyó además la entrega del Premio Provincial de Medio Ambiente 2026 a entidades y profesionales con relevantes resultados en favor del desarrollo sostenible y la conservación del entorno.

Entre las instituciones distinguidas sobresale la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero, por la aplicación de acciones encaminadas al uso eficiente de los recursos, el empleo de fuentes renovables de energía y el adecuado manejo de los residuos.

El galardón también llegó al Centro de Reducción de Riesgo y Desastres de Colón, referente en la actualización de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, así como en las labores de prevención y alerta temprana ante eventos adversos.

Como parte de las actividades por la efeméride, las autoridades ambientales del territorio entregaron además el reconocimiento Playa Ambiental al Complejo Barceló Solymar–Occidental Arenas Blancas, por su compromiso con la gestión sostenible de su frente costero y la conservación de los valores naturales.

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