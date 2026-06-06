Más fondos para las políticas migratorias de Trump en semana de EEUU

En la agenda noticiosa de la semana que hoy concluye destacó la aprobación en el Senado de Estados Unidos de 70 mil millones de dólares destinados al control migratorio, una victoria política para el presidente Donald Trump.

Después de semanas para sacar adelante la propuesta, los republicanos -que son mayoría en la Cámara Alta- superaron profundas divisiones internas.

De ese modo, aprobaron un paquete masivo que financiará el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como la Patrulla Fronteriza, dos de las agencias federales que ponen rostro a las agresivas políticas migratorias del mandatario republicano.

El monto cubre el resto del periodo de Trump en la Casa Blanca y se suma al gigantesco presupuesto de 170 mil millones de dólares del que ya disponen las dos dependencias gubernamentales.

Mediante el proceso de reconciliación, que requiere una mayoría simple, el órgano del legislativo avaló la partida presupuestaria impulsada por Trump sin las reformas que exigían los demócratas para aumentar la supervisión y reducir los abusos de los agentes migratorios.

Esta semana ocuparon titulares también las huelgas de hambre en al menos cuatro estados en cárceles privadas financiadas con fondos públicos, entre ellos en Adelanto, en California, y Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, donde se registraron protestas.

Otro asunto informativo de interés fue el de las elecciones primarias para diferentes contiendas en seis estados del país, una de las más observadas resultó la jornada de California.

El llamado Estado Dorado tuvo entre sus elecciones la de los candidatos llamados a suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom. La proyección es que Xavier Becerra podría convertirse en el primer latino en gobernar California.

Detrás del exsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (2021-2025) se concentran más de tres décadas de servicio público, señalan medios locales.

Uno de los pilares de su campaña es la defensa de los inmigrantes carentes de estatus legal y la promesa de ampliar los programas sociales.

En la semana fue noticia igualmente el reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el cual arrojó que en el quinto mes del año se generaron 172 mil nuevos empleos, una cifra mayor a la prevista por los analistas.

Además, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.3 por ciento, sin cambios respecto a abril.

En el informe, la BLS destacó que los salarios avanzan, pero sigue por debajo de los niveles recientes de inflación, un factor que continúa afectando el poder de compra de muchas familias.

También trascendió la víspera que recibieron sus visados los miembros de la selección iraní de fútbol que participará en la Copa Mundial de la FIFA que comienza a partir del 11 de junio en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

Prensa Latina

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