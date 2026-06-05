Conmemoran en Colón creación del Ministerio del Interior

El acto por el aniversario 65 de creación del Ministerio del Interior se realizó en Colón en la en la sede de la Policía Nacional Revolucionaria.

Durante la ceremonia fueron condecorados combatientes con 5, 10 y 15 años de servicio, también 11 fueron ascendidos al grado inmediato superior y una veintena recibieron reconocimientos por la labor desplegada en el cumplimiento de preservar la tranquilidad ciudadana y el orden interior.

De manera especial la jefatura del Minit en Colón recibió la Condición «Fieles a su Legado» por dedicarse la celebración al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La Mayor Idania Soria Martínez ratificó en nombre de los condecorados el compromiso de oficiales y combatientes a defender la Patria frente al difícil contexto del país y las amenazas del imperio.

Presidieron la actividad el Primer Secretario del Comité Municipal del Partido, Roberto Cárdenas Pomares, el Vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Adrián Carrazana Miranda, el Jefe del Ministerio del Interior en Matanzas Primer Coronel Gustavo Díaz Villalobos, su homólogo en el territorio Maikel Acosta, junto a representantes del gobierno, organizaciones políticas y de masas.

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