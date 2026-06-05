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Celebran aniversario 65 del Ministerio del Interior en Matanzas

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Matanzas #Minint #TV Yumurí

Jefes y combatientes del Ministerio del Interior en Matanzas celebraron el aniversario 65 de la creación de este órgano.

Durante el acto la Jefatura del Ministerio del Interior ascendió al grado de Teniente Coronel a más de veinte de sus integrantes y entregó la condición «Fieles a su legado» a varios órganos como el de Emigración y Extranjería y la Policía Nacional Revolucionaria.

En el encuentro organizaciones políticas y de masas reconocieron al Ministerio del Interior en la provincia por garantizar la tranquilidad ciudadana.

El acto fue presidido por el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora Marieta Poey Zamora y el Jefe del Ministerio del Interior en Matanzas, Teniente Coronel, Gustavo Díaz Villalobos.

La fecha rindió homenaje al cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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