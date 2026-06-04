Tim Payne: el alcance de las redes sociales

Timothy John Payne, más conocido como Tim Payne, nació en Auckland, Nueva Zelanda el 10 de enero de 1994.

Es un futbolista neozelandés que juega como mediocampista en el Wellington Phoenix F. C. de la A-League. Es internacional con la Selección de Nueva Zelanda.

Este año Nueva Zelanda jugará el mundial gracias al nuevo formato ampliado de 48 equipos (antes 32), lo cual le permitió clasificar a selecciones más pequeñas.

Nueva Zelanda clasificó el 24 de marzo de 2025 tras ganar 3-0 a Nueva Caledonia en la ronda final de las Eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Oceanía.

Tim Payne, convocado con la selección de Nueva Zelanda al Mundial 2026, pasó de tener 4 mil seguidores en Instagram a registrar más de 760 mil en un día.

El fenómeno no fue casualidad, surgió gracias a un reto del creador Valen Scarsini, quien realizó una búsqueda entre las selecciones del mundial y prometió viralizar al futbolista menos popular de todos.

La repercusión del video ha tenido tal alcance al punto de que actualmente Payne ya superó los 4 millones de seguidores.

Quizás en el torneo Payne y Nueva Zelanda no logren pasar de la fase de grupos, pero este hecho nos demuestra el alcance que pueden llegar a tener las redes sociales. (ALH)

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