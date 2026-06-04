Meliá anuncia el cese de operaciones en 15 hoteles en Cuba

La cadena española Meliá Hoteles, la mayor operadora extranjera de hoteles en Cuba, anunció que deja de operar y comercializar 15 establecimientos en la isla.

La firma hotelera informó en un comunicado que su filial, la entidad portuguesa Ilha Bela, concluye “de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras”.

Los hoteles que dejan de formar parte de la operativa de Meliá en Cuba son: Gran Hotel Bristol Habana Vieja (Member of The Meliá Collection), Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach.

El texto publicado por Meliá indica que la decisión fue tomada “desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela”.

El lunes, la canadiense Blue Diamond, la tercera mayor cadena extranjera en Cuba, también comunicó a operadores turísticos el cese total de operaciones, que incluye las marcas Royalton, Memories, Starfish, Mystique y Resonance.

Así mismo lo hizo la cadena hotelera española Iberostar Cuba Hotels & Resorts, que retiró desde el primero de junio su marca y gestión de 12 hoteles en Cuba.

Estás decisiones se suman a las de otras empresas extranjeras tras las amenazas del gobierno de los Estados Unidos de congelar activos de entidades que apoyen en sectores clave de la economía de la isla.

La cadena también aseguró que la decisión tiene un impacto limitado porque “la gran mayoría” de los 15 hoteles ya estaban cerrados y sin actividad, como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda.

El éxodo apuntala la crisis del turismo, sector clave para la economía cubana que ya venía sufriendo una crisis desde la pandemia, la cual fue agravada por el bloqueo petrolero de EE.UU desde febrero del 2026. (ALH)

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