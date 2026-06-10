La selección cubana Sub-21 de fútbol empató sin goles (0-0) en su primer partido amistoso disputado este martes en suelo costarricense frente a un elenco local.

Ante un exigente banco de pruebas de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el equipo dirigido por Pedro Pablo Pereira mostró una clara solidez defensiva durante todo el partido.

En el primer tiempo, planteó un bloque medio y una defensa de tres contra tres en la media cancha, lo que permitió una superioridad numérica muy efectiva.

Esta estrategia neutralizó los intentos ofensivos de los ticos y generó buenos resultados en los primeros 45 minutos.

El centro del campo funcionó de manera notable, con un tridente conformado por Diego Catasus, Marcos Campos y Michael Camejo, quienes controlaron la zona de volantes y facilitaron la salida del balón.

La primera mitad también dejó oportunidades claras para Cuba, siendo la más destacada un mano a mano del propio Catasus con el portero rival, quien logró atajar el disparo.

Rey Antúnez se destacó por su labor en la banda, defendiendo en zona alta y generando peligro al desbordar a pierna cambiada.

En términos generales, el trabajo defensivo del equipo resultó muy bueno, ahogando las líneas de salida del rival.

Tras el descanso, el técnico Pereira optó por probar el bloque bajo. A pesar de que Costa Rica tuvo mayor posesión del balón, la defensa cubana mantuvo el orden y no concedió espacios, evitando que los locales se acercaran con claridad a la portería defendida por Yurdy Hodelín.

Una de las grandes muestras de confianza del entrenador cubano radicó en la decisión de cambiar a todos los jugadores de posición durante el segundo tiempo, argumentando la necesidad de dar fogueo para construir un conjunto sólido y profundo.

Con los cambios, Cuba encontró opciones muy claras utilizando la velocidad de Anier Casanova y Yordan Castañer, aunque persistió la falta de claridad en la definición, impidiendo abrir el marcador.

Al finalizar el encuentro, su director técnico valoró positivamente el desempeño de los suyos: «Estoy contento con lo que hicieron los muchachos sobre la cancha, cumplieron el plan táctico y se sacrificaron a la altura de lo que demandaba el partido».

El estratega también destacó el valor del enfrentamiento para la preparación: «El choque nos deja lecturas de cuánto hay que mejorar y en qué áreas, por eso pueden calificarse como muy provechosos estos enfrentamientos».

Por último, se refirió a la rotación masiva de jugadores en sus declaraciones para JIT: «También dimos minutos a todos los jugadores, necesitamos hacer evaluaciones y por otra parte tener a la totalidad de los jugadores listos para el compromiso más importante de este año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026».

El segundo partido amistoso entre ambas selecciones está previsto para este jueves 11 de junio, cuando Cuba buscará mejorar su eficacia de cara al arco y consolidar su sistema táctico de cara a la cita regional.

Foto: Cortesía de AFC

Raúl Hernández Lima/ Jit

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