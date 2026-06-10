Continúa Bienal Internacional de Humor Político

La cita reunirá a reconocidos intelectuales y caricaturistas de la nación antillana, como Víctor Fowler, Jorge Ángel Hernández, Arístides Hernández (Ares), Ismael Lema y Adán Iglesias, bajo la moderación del periodista Michel Torres.

Los debates se centrarán en el papel del humor gráfico y literario frente a los discursos hegemónicos y en su capacidad para generar narrativas emancipadoras, anunciaron sus organizadores.

Al mediodía se inaugurará la exposición homenaje a Pedro Méndez, Premio Nacional del Humor (2018), con motivo de su aniversario 80 y su extensa trayectoria al frente de la publicación Melaíto.

La presentación estará a cargo del escritor Jorge Ángel Hernández, quien destacará la vigencia de la obra del caricaturista en la defensa de la identidad cultural cubana.

Durante la inauguración, que tuvo lugar la víspera, se otorgaron los Premios del certamen a los artistas internacionales Elena Ospina (Colombia), con la obra América; Kuang Zuhai (China), con su creación Variación; Iván Lira (Venezuela), por Enredos y una mención especial a Seyran Caferli, de Azerbaiyán.

En su segunda edición la bienal se extenderá hasta el 14 de junio, con presencia de obras de 38 países y diversas subsedes de La Habana y de la occidental provincia de Artemisa. (ALH)

Tomado de Prensa Latina