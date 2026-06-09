OpenAI planea convertir ChatGPT en una superaplicación

La mayor remodelación de ChatGPT desde su lanzamiento comenzará en las próximas semanas y se enmarca en los cambios más amplios dentro de OpenAI, en un momento en que la compañía busca reorientar sus recursos para ganar clientes comerciales lucrativos y competir con su rival Anthropic, según declaraciones de más de una decena de empleados y exempleados de la empresa consultados por Financial Times.

El diario señala que OpenAI busca ahora dar mayor protagonismo a su propia herramienta de programación, Codex, en un intento por sobresalir frente a Claude, el modelo de Anthropic que se ha consolidado entre los desarrolladores de ‘software’.

“El chat está muerto”, reconoció un empleado sénior de la compañía, al confirmar la estrategia de apostar por herramientas capaces de realizar tareas múltiples y escribir código a partir de instrucciones simples.

OpenAI enfrenta una presión creciente por aumentar sus ingresos y alcanzar la rentabilidad. La empresa espera que sus nuevos agentes de inteligencia artificial —capaces de realizar tareas como organizar calendarios o reservar viajes— sean más valiosos que un simple chatbot.

Asistente personal propio

Thibault Sottiaux, quien dirigía Codex y ahora está al frente de todos los productos clave de OpenAI, explicó a Financial Times que están construyendo un sistema en el que el usuario tenga su “propio agente personal” para ayudarle en todos los aspectos de su vida, “ya sea personal o laboral”.

“Puedes conectarte con él a través de tu móvil, versión ‘desktop’ o web. Cuando estás en coche, puedes hablar con él”, resumió. (ALH)

Tomado de RT en Español