Desarrollan talleres de danza folklórica

El I Festival Internacional de Rumba Guaguancó Matancero incluye en su programa talleres de danza.

Durante la tercera jornada del evento, el director del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, Leiván García Valle, y su primera bailarina, Julien Fernández, ofrecieron una clase magistral sobre las distintas danzas folklóricas.

«Es un compromiso para mí poder brindar y aportar sobre este patrimonio musical y danzario que se encuentra en el pueblo y de qué forma se defiende a través del baile y de la danza», expresó García Valle.

Julien Fernández, por su parte, resaltó el compromiso de los más pequeños con los bailes tradicionales.

«Este taller ha sido muy bonito porque se ha hecho para rescatar toda la cultura, y como el Guaguancó Matancero es de aquí, estoy muy contenta y agradecida. Es una bendición para mí», expuso.

Al cierre del taller se desarrolló un concurso de baile para la demostración de conocimientos.

«Aquí en estos talleres de baile hemos aprendido muchas cosas, como el afrocubano de Orgún y Ochún, los profesores que nos han enseñado muchas cosas, y seguimos reforzándonos en cumbia «, comentó Andy R. García Espino, participante del taller y miembro de la Academia La Rumba soy yo.

«Hemos visto mucho interés, mucho interés por parte de los niños, de los más jóvenes, y eso es importante, cuando existe ese acercamiento de estudiantes que quieren saber, que quieren hacer arte del ensayo de inspiración folclórica. Es muy importante y tenemos que que seguir apoyando eso», agregó Leiván García Valle.

El rescate y mantenimiento de la memoria folklórica cubana constituye una de las principales motivaciones del I Festival Internacional de Rumba Guaguancó Matancero. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones

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