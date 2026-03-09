Deportes

Cuba venció con un marcador de 7×4 a Colombia

En la jornada de este domingo Cuba venció con un marcador de 7×4 a Colombia en su segundo partido del Clásico Mundial dando un paso firme en las aspiraciones de clasificar a la segunda ronda.

La ofensiva respondió en un partido de alta exigencia y nuevamente el bateo de largo alcance se hizo sentir. Ariel Martinez y Arruebarruena sacaron la pelota del Hiram Bithorn para dar ventaja al pitcheo cubano desde el capítulo inicial.

El bullpen pudo solventar las situaciones de peligro en el encuentro, pero el descontrol fue el punto más débil ante la novena colombiana.

Denny Larrondo se adjuntó la victoria mientras que el destacado cerrador Raydel Martínez se apuntó su segundo juego salvado del torneo.

Con el resultado Cuba mantiene el invicto y hoy enfrenta al anfitrión Puerto Rico, en lo que será un duelo que marca el primer clasificado a la segunda ronda del torneo. (ALH)

