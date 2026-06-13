Concluye Copa Élite Nacional de Billar Varadero 2026

En un esfuerzo por mantener la tradición del billar, y pese al contexto económico desafiante del país, finalizó la duodécima Copa Élite Nacional Varadero 2026 desde la céntrica Bolera Récord de la Calle 46.

Un total de treinta y dos jugadores formaron parte de esta convocatoria en la conocida modalidad de Bola 9 Latina, diseminados en varios equipos que representaron a provincias y territorios de Cuba como La Habana, Matanzas, Cárdenas, Villa Clara, Sancti Spíritus y Artemisa.

El título de la liza recayó en el capitalino Rayner Acosta, invicto en seis partidos y con inalcanzable 64.86% de efectividad en las mesas jugadas. Por la cima derrotó al yumurino Vladimir Armas con tanteador de 9-3, mientras que el tercer puesto lo ocupó el villaclareño Alexander González, derrotado en semis por el flamante monarca.

La alianza con la Liga Panamericana de Billar y las visitas a Cuba de su presidente, el costarricense Junior Umaña, han incentivado la organización de este deporte. De conjunto con los lazos de apoyo brindados por el INDER y la gestión de nuevos actores económicos, la familia del billar crece en masividad y competencia, teniendo a Varadero como uno de sus principales focos de atención cada año.

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