Cuba, oro y tres platas en final de Bádminton Internacional

Con un título y tres medallas de plata en la jornada final se despidieron los cubanos del Primer Torneo Internacional Juvenil de Bádminton La Habana 2026, que concluyó este domingo en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

La presea dorada la conquistaron Iker Herrera y Carlos Vega en doble masculino, al imponerse a sus compatriotas Alberto Lazo y Oscar Montano, con parciales de 21-12 y 24-22, en 29 minutos.

En el doble femenino las anfitrionas Leonor Alvisa y Thalia Roque se quedaron con el metal plateado, tras perder 21-7 y 21-6 ante las mellizas de Paraguay, Paula y Sofía Rodas.

Con experiencia internacional, y apenas 16 años de edad, las hermanas. junto a la entrenadora, la brasileña Bianca Lima, expresaron su felicidad por haber logrado sus primeros triunfos en Cuba.

No solo como pareja, también fueron sensación al conseguir el uno-dos en single, en cuya final correspondió el éxito a Sofía 21-9 y 21-7, aunque Paula también disfrutó como suyo el acontecimiento.

La tercera plata de los jugadores locales llegó en doble mixto por intermedio de Iker y Thalía, sub-19 años, pero integrantes del equipo nacional de mayores desde 2023 y 2025, respectivamente, y participantes en el tradicional Giraldilla de La Habana.

Les tocó dilucidar la medalla de oro frente a los colombianos Jerónimo Giraldo y Juliana Castaño, dominantes por 21-8 y 21-17, en 22 minutos, tras un animado segundo parcial.

El único europeo en esta lid de nueva creación, el búlgaro Teodor Mitev, se alzó con el título individual masculino, al rendir al colombiano Giraldo, quien se resistía frente al espigado y veloz rival, ganador a los 37 minutos de juego, con segmentos de 21-16 y 21-18.

Los anfitriones acumularon, además, nueve preseas de bronce gracias a su masiva presencia en la justa en las cinco modalidades, aprovechando su condición de locales; Colombia una de cada color, en tanto Honduras no pudo incluirse en el medallero.

«Este roce internacional con los cuatro países que nos acompañaron ha sido positivo, pues sirve para evaluar a los atletas juveniles que tenemos de reserva en las provincias, principalmente en las EIDE, y a los dos –Iker y Thalia- que están en el equipo nacional», opinó Orlando Cala, comisionado nacional. Un

Este evento, recordó, fue el preámbulo del circuito de bádminton en la capital cubana, pues del 12 al 15 de marzo tendrá lugar la edición 24 del Giraldilla de La Habana, con la presencia de unos 40 jugadores de 12 naciones.

Si bien el certamen que concluyó este domingo para menores de 19 años otorgó puntos para el ranking mundial de esta categoría, el Giraldilla los dará para el listado universal de mayores, y de paso con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

