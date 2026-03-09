Cuba

Afectación de 1 850 MW en pico nocturno del lunes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Cuba #Economía #Electricidad #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Sistema Eléctrico Nacional (SEN) #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)
En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación en el día de ayer fue de 1804 MW a las 19:40 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3234 MWh, con 585 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las 06:00 horas fue de 1 150 MW, la demanda 2 290 MW, con 1 140 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1 100 MW.

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 416 MW fuera de servicio.

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 70 MW y la entrada de la unidad 2 de Energás Jaruco con 30 MW.

Con ese pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1250 MW con una demanda máxima de 3 080 MW, para un déficit de 1 830 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 850 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

By Redacción TV Yumurí

