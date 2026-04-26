Cuba sigue en la cima del Béisbol5 mundial

Aunque no es noticia esa ratificación, fija el soberano dominio de esta expresión deportiva por parte de la Mayor de las Antillas. Lo que podría tomarse como un anuncio previsible adquiere relevancia al comprobar la magnitud de la ventaja acumulada por la Isla sobre sus más inmediatos perseguidores.

Embrión de esta disciplina, con su tradicional cuatro esquinas, nacido en los barrios y calles cubanas, la vitrina del Beisbol5 muestra los genes culturales de la pequeña isla caribeña. Este deporte, gestado espontáneamente en los solares y terrenos abruptos del país, lleva hoy el nombre de Cuba a cada escenario internacional donde se presenta.

Según la WBSC, Cuba encabeza la relación del planeta con 5 827 puntos, estableciendo una barrera difícil de franquear. La actualización solo la tiene a ella por encima de las 5 000 unidades. Tal distancia respecto al resto del mundo habla por sí sola del nivel alcanzado por los atletas cubanos.

Le siguen Japón (4 385), Francia (4 375), Taipéi de China (4 301) y Túnez (3 606), naciones que integran el top five del ranking mundial. El continente asiático y el europeo muestran así su pujanza, aunque ninguno logra acercarse siquiera al desempeño de los antillanos.

Entre los diez primeros hay solo otros dos pabellones del continente americano, México (3 343), en el lugar seis, y Venezuela (3 324), en el siete. El resto de América queda relegado en esta lista dominada por la mayor isla del Caribe.

Cuba ha sido la ganadora de los cuatro campeonatos mundiales celebrados hasta el momento, dos en la categoría de mayores, y otro par en la juvenil. Tal acumulación de títulos universales refuerza la idea de un equipo prácticamente imbatible.

En este año los que batean con la mano tendrán dos compromisos de envergadura. Los bisoños competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Dakar en el mes de noviembre, y los mayores defenderán su corona universal en Puerto Rico, en diciembre. Ambas citas representan nuevas oportunidades para engrosar la leyenda de este equipo.

Cada salida de los muchachos y muchachas del Beisbol5 presupone un reto, pues no han cedido jamás en torneo alguno, incluso lo han hecho siempre de manera invicta. Esa condición de invulnerabilidad añade presión, pero también alimenta la confianza de un colectivo que juega con la soltura de quien lleva el deporte en la sangre.

Es una modalidad beisbolera que crece en el mundo desde que la WBSC lo implementara en 2017. Hoy son ya más de 80 naciones las que practican el dinámico juego, lo que augura un futuro de mayor competencia, aunque por ahora nadie logre desbancar a los caribeños. (ALH)

Tomado de Cubadebate