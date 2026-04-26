Prevén afectación de 1395 MW en pico nocturno del domingo

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 17 horas y 45 minutos y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1461 MW a las 20:10 horas, superior a lo planificado por la salida por emergencia de la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3978 MWh, con 641 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:30 horas es de 1680 MW, la demanda 2380 MW con 990 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 335 MW fuera de servicio.

Se pronostica para el pico la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 55 MW (en proceso de arranque).

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1735 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1365 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1395 MW en este horario. (ALH)

Tomado de la Unión Eléctrica

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