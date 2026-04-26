Despegó exitosamente la nave rusa Progress MS-34

“A la 01:30 (hora de Moscú), el cohete puso en órbita la nave de aproximadamente 7,4 toneladas de masa, que ahora se dirige hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). El vuelo a la estación durará aproximadamente 49,5 horas”, precisó la nota de Roscosmos dada a conocer este domingo.

LA comunicación añade que el acoplamiento con el módulo Zvezda del segmento ruso de la EEI se espera el 28 de abril a las 03:01 (hora de Moscú).

Según el programa de la 95 misión de suministro de la Estación Espacial Internacional, Progress entregará aproximadamente 2,5 toneladas de carga, incluyendo 700 kilogramos de combustible para reabastecer la estación, 420 de agua potable y 50 de oxígeno para reponer la atmósfera de la EEI.

Además, la nave entregará a la estación espacial mil 348 kilogramos de carga seca para la tripulación de la ISS-74 y los sistemas de la Estación.

Asimismo, el carguero lleva equipos y materiales para experimentos científicos centrados en los efectos de la microgravedad en el organismo, el impacto del estrés en el sistema inmunológico y nervioso y la pérdida de masa ósea en el espacio, entre otros.

Se trata del octavo lanzamiento ruso del año, y el tercero desde el cosmódromo de Baikonur.

Progress MS es una nave espacial automática rusa para el mantenimiento de estaciones orbitales. Se utiliza para entregar diversas cargas a la EEI (combustible, equipo científico, oxígeno, agua, alimentos y otros), así como para corregir su órbita. (ALH)

Tomado de Prensa Latina