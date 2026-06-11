Fabricarán en Cuba nuevo lote de ecomóviles

José Lorenzo García, delegado del Ministerio del Transporte en la provincia de Sancti Spíritus, dijo al diario Granma que la intención es construir un nuevo lote de otros 50 equipos, una cifra similar a los fabricados hasta el momento en esa región del país y que funcionan en la cabecera provincial espirituana y los municipios de Trinidad, Yaguajay y Cabaiguán.

Ordenados en rutas o itinerarios con un amplio movimiento de personas, los ecomóviles gozan de mucha aceptación entre la población que habita en esas ciudades, gracias al módico precio del servicio que ofrecen, así como por su permanente circulación y fácil acceso, señaló el periódico.

Son vehículos que funcionan mediante el empleo de la electricidad, como expresión del necesario cambio de la matriz energética hacia el cual debe avanzar cada vez más el transporte cubano, según explicó la publicación.

Entre los propósitos del programa -agregó- está crear las condiciones materiales para disponer de un sistema que permita recargar los referidos microbuses mediante el aprovechamiento de la energía solar. (ALH)

Tomado de Prensa Latina