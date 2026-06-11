Escuela Taller Daniel Dall’Aglio ofrece oportunidades de superación

Profesores de la Escuela Taller Daniel Dall’ Aglio, de la ciudad de Matanzas, ofrecen cursos de superación a jóvenes de la urbe. Actualmente el centro yumurino cuenta con una matrícula de 36 estudiantes.

«En estos momentos tenemos la matrícula abierta con diferentes cursos, como electricidad de edificaciones patrimoniales, restauración general, arqueología histórica, herrería, carpintería integral, jardinería y albañilería de restauración. La escuela es para jóvenes que tengan entre 18 y 25 años de edad», explica, Yuniesky Deroncelé Irsula, director de la Escuela Taller Daniel Dall’Aglio.

«Es una posibilidad que tienen los jóvenes de aprender y prepararse para el trabajo de la restauración monumental y del patrimonio documental de la ciudad», añade Aimara Falcón Rodríguez, profesora de Restauración General.

La institución yumurina, mediante el proyecto de desarrollo local Atenas Viva, fortalece la formación de obreros calificados. La integración del aprendizaje con la producción, servicios de restauración y conservación, permiten generar ingresos para la autogestión económica y sostenibilidad institucional.

Además, el centro docente posee vínculos con trabajadores por cuenta propia y las nuevas formas de gestión no estatal para contribuir con el desarrollo de la provincia.

«En estos momentos tenemos varias Mipymes, como Qvaware, que se dedica a todo lo relacionado con soluciones informáticas; Conformas, la cual vende materiales de la construcción, y un trabajador por cuenta propia que oferta servicios gastronómicos», acota el director del centro matancero.

Formar obreros calificados en restauración para la rehabilitación de los valores patrimoniales del centro histórico de la ciudad de Matanzas se destaca como misión de la Escuela Taller Daniel Dall’ Aglio. (ALH)

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