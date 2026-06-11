El humor como resistencia de nuestros pueblos

El humor ha sido esencial en la resistencia de nuestro país a lo largo de su itinerario como nación, expresó el intelectual cubano Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, durante la inauguración de la 2da. Bienal de Humor Político.

Adán Iglesias, caricaturista del periódico Juventud Rebelde y presidente del jurado, reveló el nombre de los galardonados, junto al también artista visual Ismael Lema, director de la editora de humor gráfico Palante.

Completaron el comité de selección el creador mexicano Víctor Vélez «Chubasco»; el belga Luc Descheemaeker, ganador de la primera Bienal en 2024, y la estadounidense Liza Donnelly, colaboradora del periódico The New Yorker.

América, creación de la artista colombiana Elena Ospina, le valió a este país el primer lugar del certamen. A decir de los miembros del jurado, la composición y escena del dibujo recuerda cómo las ambiciones geopolíticas son capaces de romper acuerdos y derechos inalienables entre las naciones y transformar una zona de paz en una bélica.

El segundo lugar lo obtuvo la obra Variación, del artista visual chino Kuang Zuhai, no solo por una buena técnica de dibujo, sino por el peso, el ingenio y la expresividad de las palabras símil/misil utilizadas por el premiado.

Por su parte, Venezuela mereció el tercer lugar gracias a la pieza Enredos, del caricaturista Iván Lira, que reflejó la dominación de la tecnología en la sociedad. El artista sudamericano envió un mensaje de agradecimiento, en el que expresó la importancia de la temática principal del evento (el colonialismo cultural), en los tiempos actuales que afronta el mundo.

La soberanía de la imagen es nuestra; el ingenio visual ha demostrado ser un arma hipersónica que la anticuada propaganda industrial de los grandes medios occidentales ya no puede detener, expresó el creador Iván Lira.

Finalmente, con mención especial se alzó el artista Seyran Caferli (Azerbaiyán), por la manera irónica en que su obra, sin titular, aborda la relación del poder y el abuso del mismo en las dinámicas sociales.

A la inauguración asistieron el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, Elier Ramírez Cañedo; el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau; la presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Marta Bonet, entre otras personalidades. La 2da. edición de la Bienal de Humor Político se extenderá hasta el próximo día 14 en varias subsedes de la capital cubana. (ALH)

Tomado de Juventud Rebelde