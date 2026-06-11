Escritores residentes en Cuba tienen hasta el próximo 30 de julio para concurrir al Premio Literario Fundación de la Ciudad de Matanzas 2026, que en esta edición abre sus convocatorias en los géneros de literatura para niños y jóvenes, cuento y teatro, según las bases difundidas por las instituciones organizadoras.

El certamen, que otorgará un premio único por cada género consistente en 10 000 pesos cubanos (MN), la publicación de la obra por Ediciones Matanzas, un diploma artístico y la invitación al evento en 2027, está dirigido a estimular la creación literaria en la Atenas de Cuba, patrimonio cultural de la nación.

De acuerdo con la información compartida con nuestra redacción, las obras deberán ser inéditas, no premiadas en otros concursos y no estar pendientes de fallo ni en proceso editorial. Los límites de extensión varían según el género.

Los interesados deben enviar sus originales exclusivamente por correo electrónico a la dirección jacquemendezmartinez71@gmail.com, en formato Word, tipografía Times New Roman 12 puntos a doble espacio. Cada envío debe contener dos archivos: uno con la obra (identificada solo con título y seudónimo) y otro con la plica que incluya nombre real, dirección, carné de identidad, teléfono, correo y breve currículo literario, más una declaración de que el libro no está comprometido con otra editorial ni participa simultáneamente en otros concursos.

En el asunto del mensaje se debe escribir: “Para el PREMIO LITERARIO FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE MATANZAS”. Los archivos se nombrarán con las claves [OBRA] o [PLICA], seguido del título, seudónimo y género.

Una comisión de admisión desestimará las obras que no cumplan con los requisitos tipográficos o de extensión. Por cada género se designará un jurado compuesto por estudiosos y creadores de prestigio, cuyo dictamen será inapelable. No se entregarán menciones, y un mismo autor no podrá recibir el premio en más de un género.

La premiación se efectuará en octubre de 2026, en el marco de la jornada del Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas. Los archivos de las obras no ganadoras serán borrados totalmente.La convocatoria está auspiciada por la Dirección Provincial de Cultura, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, el Centro de Promoción Literaria Milanés y Ediciones Matanzas, con el respaldo de las autoridades del gobierno municipal y provincial.

El certamen, que honra la tradición literaria de una ciudad cuna de poetas y narradores, busca promover la creación artística entre las nuevas generaciones y consolidar el prestigio de las letras matanceras. La fecha límite de admisión es el 30 de julio de 2026 a las 24:00 horas (hora local). Los interesados pueden consultar las bases completas en las instituciones culturales de la provincia.

Periódico Girón

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