Pronostican afectación de 1920 MW en pico del jueves

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2080 MW a las 20:00 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2360 MWh, con 386 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 980 MW, la demanda 2500 MW con 1522 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1650 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidades 1, 2 y 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidades 5 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 277 MW fuera de servicio.

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, con 890 MW.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel, Central Fuel de Moa.

Total de MW indisponibles por combustible: 1203

Pronóstico para el horario pico

Se prevé para el horario pico la entrada de la unidad de la CTE Guiteras con 100 MW y la unidad 3 de la CTE Energás Varadero con 30 MW.

Con este pronóstico se estima una disponibilidad de 1110 MW con una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 1890 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1920 MW en este horario. (ALH)

Tomado de UNE

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