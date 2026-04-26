Cultura

Cierra jornada por el aniversario 41 de Ediciones Vigía

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cultura #Ediciones Vigía #Matanzas #Sábado del Libro
Música, versos, palabras de amor y paz, pliegos pintados en inspiración arrebatada, colmaron la casona de Ediciones Vigía para concluir la jornada por el aniversario 41 de su fundación, con la celebración de un especial Sábado del Libro.
La directora de la editorial, Agustina Ponce Valdés, presentó a los poetas invitados: José Germán, Azari Héctor, Eduardo Daniel González y Mary Horta, quienes ofrecieron un recital con lo más selecto de sus últimas obras. Jóvenes estudiantes de la Escuela de Arte de Matanzas ofrecieron melodías del repertorio universal.
Entre los asistentes se encontraban Noslén González, subdirector provincial de Cultura;  Efrahim Pérez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro y la Literatura; Marcia Brito, directora del Museo Farmacéutico; la profesora Leonor Vergara y la poetisa Mae Roque,  junto a la editora y fundadora de Vigía, la ensayista Laura Ruiz, Premio Nacional de Traducción, y muchos integrantes del colectivo que durante años han iluminado las creaciones de artistas del diseño de los libros arte como Rolando Estévez Jordán, Marialba Ríos y Adrián Gómez Sancho, quien donó una de sus obras, realizadas ‘in situ’, motivado por la celebración.
La jornada por el aniversario 41 de Vigía culminó con abrazos, risas y el deseo de permanecer enlazados en ese sentimiento de amor que despiertan el arte y la literatura. (ALH)
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By Redacción TV Yumurí

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