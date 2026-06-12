Taylor Swift ingresa al Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift se convirtió este jueves en la mujer más joven en ingresar al prestigioso Salón de la Fama de los Compositores, otro hito en la exitosa carrera de la estrella pop estadounidense de 36 años.

Los artistas pueden aspirar a ingresar al Salón de la Fama 20 años después del lanzamiento de su primer tema comercial. En el caso de Swift fue Tim McGraw, publicado en junio de 2006. Su éxito desde entonces es innegable.

La estrella del pop se convirtió en la segunda persona más joven en obtener este reconocimiento, por lo que se suma a una lista de grandes artistas de la que forman parte Bob Dylan, Mariah Carey, Pharrell Williams o Paul Simon.

“La selección de este año no solo presenta canciones emblemáticas, sino que también celebra la unidad entre diversos géneros. Estos compositores han tenido un profundo impacto en las vidas de miles de millones de oyentes en todo el mundo”, expresó en un comunicado el presidente de SHOF, Nile Rodgers. La carrera musical de la artista ha traído consigo grandes éxitos, así como una gran cantidad de premios obtenidos; cuenta con 14 premios Grammy y se ha erigido como la primera y única persona en hacerse con el gramófono a Mejor Álbum del Año cuatro veces: en 2024 con Midnights, en 2021 con Folklore, en 2016 con 1989 y en 2010 con Fearless.

Su trayectoria musical también destaca su faceta como compositora. De hecho, para sus fanáticos, los “swifties”, es un hito que las letras de las canciones de su tercer álbum de estudio, Speak Now, fueran escritas en su totalidad por ella.

En el año 2010, se convirtió en la ganadora más joven del premio Hal David del Salón de la Fama de los Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés). (ALH)

Tomado de Cubadebate