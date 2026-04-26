Deportes Matanzas

Movimiento deportivo en Matanzas estampa “Mi Firma Por la Patria”

Por Carlos Manuel Bernal López 0 Comentario #Deporte Cubano #Inder #Matanzas #Mi Firma por la Patria

El movimiento deportivo en la provincia de Matanzas refrendó su apoyo a la iniciativa “Mi Firma Por la Patria”, convocatoria realizada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Trabajadores del INDER en el territorio, así como estudiantes y profesores de la enseñanza deportiva, estamparon su rúbrica en el documento que muestra el compromiso del pueblo con la paz, pero confirma la firmeza y disposición a defender la soberanía.

Los integrantes del deporte matancero mantienen así la responsabilidad con el proceso revolucionario. Al mismo tiempo, validan las conquistas alcanzadas en este ámbito, desde medallas mundiales y olímpicas en varias disciplinas, hasta el despliegue de las actividades físicas y recreativas como pilares de la salud comunitaria.

El movimiento “Mi Firma Por la Patria” realiza un llamado a organizaciones del país y el mundo para que en cada rincón del planeta se conozca la verdad de Cuba. De la misma forma, representa una herramienta de comunicación política que refleja la vocación del pueblo antillano, mientras desenmascara las campañas que buscan distorsionar su realidad.

Post Views: 1

By Carlos Manuel Bernal López

Entradas relacionadas

Deportes

Cuba sigue en la cima del Béisbol5 mundial

Redacción TV Yumurí
Matanzas

Libros en José Martí (II): Desde Yara hasta el Zanjón

Luis Ernesto Martínez González
Matanzas

Girón en la memoria

Ángel Rodríguez Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Deportes Matanzas

Movimiento deportivo en Matanzas estampa “Mi Firma Por la Patria”

Cultura

Cierra jornada por el aniversario 41 de Ediciones Vigía

Ciencia

Despegó exitosamente la nave rusa Progress MS-34

Cuba

Prevén afectación de 1395 MW en pico nocturno del domingo