El movimiento deportivo en la provincia de Matanzas refrendó su apoyo a la iniciativa “Mi Firma Por la Patria”, convocatoria realizada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Trabajadores del INDER en el territorio, así como estudiantes y profesores de la enseñanza deportiva, estamparon su rúbrica en el documento que muestra el compromiso del pueblo con la paz, pero confirma la firmeza y disposición a defender la soberanía.

Los integrantes del deporte matancero mantienen así la responsabilidad con el proceso revolucionario. Al mismo tiempo, validan las conquistas alcanzadas en este ámbito, desde medallas mundiales y olímpicas en varias disciplinas, hasta el despliegue de las actividades físicas y recreativas como pilares de la salud comunitaria.

El movimiento “Mi Firma Por la Patria” realiza un llamado a organizaciones del país y el mundo para que en cada rincón del planeta se conozca la verdad de Cuba. De la misma forma, representa una herramienta de comunicación política que refleja la vocación del pueblo antillano, mientras desenmascara las campañas que buscan distorsionar su realidad.

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