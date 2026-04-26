Comunidad de fe cubana condena escalada violenta de EE.UU.

La declaración destacó que, como hombres y mujeres de fe, entendemos que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de la justicia y el respeto sagrado por la vida.

Por esta línea, la plataforma expresó el rechazo absoluto a la confrontación y la violencia como medios de resolución de conflictos, así como el uso de la fuerza militar y la coerción económica para la injerencia sobre terceros países.

Recuerda el mensaje que la guerra es siempre un fracaso de la humanidad, una derrota de la política y una ofensa a los valores espirituales que promueve la comunidad religiosa.

De igual manera afirmaron que la paz es un derecho esencial de todos los pueblos y que ninguna ambición geopolítica o interés económico justifica el sacrificio de vidas inocentes, el desplazamiento forzado o la destrucción de hogares.

En su llamado la organización instó a los líderes de naciones y organismos internacionales a cesar las hostilidades y priorizar la inversión en la vida humana, la Salud, la Educación y el Desarrollo Sostenible por encima de los intereses económicos de la industria bélica de la muerte.

«La verdadera religión no conduce a la guerra, sino a la fraternidad; no incita al odio, sino que siembra las semillas de la reconciliación y la armonía», concluyó el documento a la vez que extiende su deseo para que la luz del entendimiento prevalezca sobre las sombras de la destrucción. (ALH)

Tomado de Cubadebate