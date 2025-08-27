Deportes

Bachichi, el campeón esperado de una Copa de Softbol

Por Carlos Manuel Bernal López 0 Comentario #Etecsa #Inder #Matanzas #Parque René Fraga #Softbol Recreativo #Yanquis de Bachichi

Yanquis de Bachichi retuvo la corona, y pese a la fortísima oposición de los rivales, alzó otra vez el título de campeón en la Copa de Softbol «Amigos y Hermanos del René Fraga».

En los predios del emblemático sitio, el representativo de ETECSA vendió cara su derrota y extendió el play off final hasta el tercer y último desafío frente a los flamantes monarcas.

Moisés Esquerré fue uno de los jugadores fundamentales para el cuadro ganador, tanto en el pitcheo como a la ofensiva.

Durante varios meses, el parque recibió a los entusiastas seguidores de la mal llamada bola blanda.

«Han tenido buena organización. Prácticamente es mi segunda vez jugando softbol. Todos los equipos se han presentado con trajes y todo ha estado bien coordinado. Nunca antes me gustaba el softbol, pero ya el bichito lo tengo conmigo y me ha gustado jugar aquí», dijo el campeón Edel Tamayo, con experiencia en la Serie Nacional de Béisbol y ahora dedicado al entrenamiento de los más pequeños.

La Copa reafirmó el carácter aglutinador del softbol.

En septiembre regresa otra edición del certamen. Nuevos equipos planean insertarse y el número de jugadores crecerá. También aumentará el ánimo competitivo y la hermandad de una copa nacida entre los deseos de jugar softbol.

Post Views: 109

By Carlos Manuel Bernal López

Entradas relacionadas

Deportes Destacados

Abanderan equipo de Matanzas para 64 Serie Nacional de Béisbol

Carlos Manuel Bernal López
Deportes Destacados

Regresa certamen de Aguas Abiertas a Varadero

Amanda Pérez Aguerrebere
Deportes Destacados

Mireya Luis: la eterna capitana de fiesta

Lyl Jiménez Rodríguez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura Noticias

Presentarán libro de Ángela Oramas, en Librería Fayad Jamís

Destacados Matanzas

Celebran aniversario de Telebandera

Educación

Aseguran recursos para el inicio del curso escolar 2025-2026

Deportes

Bachichi, el campeón esperado de una Copa de Softbol