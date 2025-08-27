Bachichi, el campeón esperado de una Copa de Softbol

Yanquis de Bachichi retuvo la corona, y pese a la fortísima oposición de los rivales, alzó otra vez el título de campeón en la Copa de Softbol «Amigos y Hermanos del René Fraga».

En los predios del emblemático sitio, el representativo de ETECSA vendió cara su derrota y extendió el play off final hasta el tercer y último desafío frente a los flamantes monarcas.

Durante varios meses, el parque recibió a los entusiastas seguidores de la mal llamada bola blanda.

«Han tenido buena organización. Prácticamente es mi segunda vez jugando softbol. Todos los equipos se han presentado con trajes y todo ha estado bien coordinado. Nunca antes me gustaba el softbol, pero ya el bichito lo tengo conmigo y me ha gustado jugar aquí», dijo el campeón Edel Tamayo, con experiencia en la Serie Nacional de Béisbol y ahora dedicado al entrenamiento de los más pequeños.

En septiembre regresa otra edición del certamen. Nuevos equipos planean insertarse y el número de jugadores crecerá. También aumentará el ánimo competitivo y la hermandad de una copa nacida entre los deseos de jugar softbol.

