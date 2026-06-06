Teatro de las Estaciones celebra aniversario 70 de Pelusín del Monte

Teatro de las Estaciones estrenó la obra «Un invento superfirolítico» en la Sala Pepe Camejo de la ciudad de Matanzas.

La puesta escena, basada en el texto «Viaje a la luna» de Dora Alonso, celebra los 70 años del títere nacional, Pelusín del Monte.

«Es siempre una una fiesta innombrable estrenar a Pelusín. Los niños, las niñas, las familias conocen a Pelusín. No solamente por el teatro, sino por el apoyo del programa de televisión Corazón Feliz, donde es el conductor principal.

«Y cuando uno recibe a Pelusín en casa, quiero decir en el retablo, donde trabaja, es recibir a Cuba, es recibir a la Isla con todas las simpatía, dicharacho, con toda la identidad que caracteriza a nuestra cultura», expresó Rubén Darío Salazar.

Con dirección del Premio Nacional de Teatro, Rubén Darío Salazar, el estreno contó con las actuaciones de Laura Marín como Pelusín del Monte y Bebita, Iván García como Gruñón, Yasey Muñoz como Doña Pirulina, Ale García Valdés como Chilingo y Gelasito y Sonia María Cobos como Tontolina.

Entré a interpretar a Bebita solamente, fuimos probando cosas en los ensayos y quise probar un día a Pelusín. Vi que se me dio, que me sentí cómoda, que la voz sobre todo la pude encontrar. Soy nueva en las estaciones, me he ido incorporando y con cada obra, cada técnica es diferente», comentó Laura Marín .

El diseño de vestuario, muñecos, luces y escenografía de la puesta en escena corrió a cargo del Premio Nacional de Teatro, Zenén Calero, música original de Raúl Valdés y coreografía de Yadiel Durán.

«Un invento superfirolítico» continuará en la cartelera de Teatro de las Estaciones los fines de semana durante todo el mes de junio.

Fotos: Carrete Producciones

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