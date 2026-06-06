Archivo Histórico aporta documentos valiosos a la Cruz Roja

A propósito de la reinaguración de la sede de la Cruz Roja de Matanzas, el Archivo Histórico Provincial (AHP) aportó documentos y obras que forman parte de la memoria histórica de la institución sanitaria.

Los especialistas del AHP entregaron reproducciones documentales que formarán parte de la ambientación histórica del local.

Los materiales reflejan momentos y acontecimientos vinculados a la trayectoria de la Cruz Roja en Matanzas, a partir de documentos conservados en los fondos patrimoniales de la institución.

La iniciativa busca acercar al público a los hechos y acontecimientos que distinguen a quienes siempre responden ante accidentes, enfermedades de la población y otras urgencias de tipo sanitarias.

De manera paralela, el Archivo Histórico Provincial trabaja en la restauración de álbumes fotográficos históricos pertenecientes a la Cruz Roja, documentos que actualmente reciben tratamiento especializado para garantizar su conservación.

Las labores de recuperación forman parte de las acciones encaminadas a proteger y preservar materiales de alto valor patrimonial, vinculados a instituciones esenciales en la historia de Matanzas.

Maxdiel Fernández Padrón/ Radio 26

Post Views: 9