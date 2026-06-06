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Reanudan los servicios de Rayos X en el Policlínico de Alacranes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Rayos x #TV Yumurí #Unión de Reyes

El Policlínico Docente Octavio de la Concepción y de la Pedraja, ubicado en el poblado de Alacranes, informó la reanudación de los servicios de Rayos X, un anuncio que fue compartido en su perfil oficial de Facebook y que ha generado satisfacción en la comunidad.

La institución destacó que este logro fue posible gracias al esfuerzo conjunto de profesionales de la salud y técnicos especializados, quienes, con creatividad e innovación, lograron superar limitaciones materiales y poner nuevamente en funcionamiento un servicio vital para la atención médica.

El servicio de Rayos X constituye una herramienta indispensable en la práctica clínica, pues permite detectar enfermedades y lesiones a tiempo, facilita diagnósticos más seguros y brinda confianza a las familias que acuden en busca de atención. Con esta reanudación, se garantiza mayor rapidez en los procesos médicos y se fortalece la capacidad de respuesta del policlínico ante las necesidades de la población.

La publicación institucional resumió el espíritu de este avance con un mensaje claro: “Rayos X nuevamente al servicio de nuestra comunidad”. Un logro que, según subraya el centro, pertenece a todos y reafirma que la salud siempre avanza cuando existe compromiso colectivo.

Hanoi Moreno Enriquez/ Perfil de Facebook Unión de Reyes

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By Redacción TV Yumurí

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