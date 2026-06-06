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Celebran Aniversarios de Ecologito y Cocomar

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Cocomar #Cuba #Ecológito #Matanzas #Medio Ambiente #niños #Proyectos #TVYumuri

Los Proyectos comunitarios Ecologito y Cocomar celebran cada 5 de junio un aniversario más de su creación y el día del Medio Ambiente.

«Desde el inicio de estos proyectos siempre hemos luchado por el cuidado de las plantas, los animales y la naturaleza en general. Cada año tenemos temas que abordar y en los que centramos nuestras actividades con los más pequeños como por ejemplo la abundancia en el amor, en la salud y en todas las cosas buenas de la vida», expresaron Betty Correa Reyes y Maryvel Delgado López, Coordinadoras de Ecologito y Cocomar respectivamente.

Integrados en su mayoría por niños, cada año estos proyectos se unen para realizar festivales como el de Madre Naturaleza en el mes de mayo. En ese evento celebran el amor maternal y a la naturaleza.

«Al participar en estos proyectos me siento bien, hago amistades, aprendo sobre el medio ambiente, realizamos juegos y actividades los fines de semana, nos reunimos para pintar, bailar, cantar y actuar», declaró Liz Laura Sobrino Díaz, Integrante de Cocomar

A través de actividades culturales, educativas y recreativas dirigidas a los niños, Ecologito y Cocomar promueven el cuidado del medio ambiente, el aprecio por nuestro planeta y un sentido de gratitud.

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By Alejandro López Quintero

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