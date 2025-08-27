Para el inminente curso escolar, la Escuela Primaria Mártires del Goicuría presenta una matrícula estimada de más de 520 estudiantes. Por este centro educativo de Matanzas comenzó la visita del Ministerio de Educación a la provincia.

La escuela recibe un proceso de recuperación constructiva a partir del cambio de cubierta y la pintura de sus paredes, lo que permitirá un inicio de periodo lectivo en mejores condiciones. Las acciones de rehabilitación y el aseguramiento logístico recibieron la atención de la Viceministra de Educación, Doctora en Ciencias Marlen Triana Mederos.

A las instituciones docentes de la provincia llegan los materiales de estudio del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, proceso chequeado por la Viceministra.

Junto a un equipo de trabajo, visitó los dos Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes Sin Cuidado Parental ubicados en la urbe yumurina, así como el Círculo Infantil «Los Duendecillos», sitios donde corroboró el cuidado a los pequeños.

Reunidos en comisiones, los directores municipales abordaron temas de impacto en el sector educacional, vital en la sociedad cubana.

«Para el Ministerio de Educación, el primero de septiembre debe ser un día de gran fiesta con muchas motivaciones. La escuela tiene que aunar todas las voluntades y esfuerzos para lograr un curso 2025-2026 exitoso, donde los muchachos estén a gusto y disfruten», resaltó Triana Mederos.

Pese a los retos actuales y el déficit en la cobertura docente, la educación matancera afianza los recursos hacia un favorable curso escolar.

Post Views: 116