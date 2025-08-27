Banco de leche materna en Matanzas mantiene buenos resultados

Lactar es dar vida. En la leche materna van nutrientes indispensables para la vida del bebé hasta una etapa del desarrollo donde se le provea de otros alimentos.

Bien saben de esta importancia los trabajadores del Banco de Leche Humana en Matanzas. La institución mantiene sus preceptos fundacionales en el Hospital Ginecobstétrico Provincial José Ramón López Tabrane.

«La leche es su primera vacuna y estimula sus sistemas inmunológicos y neurológicos. Con el uso de la leche materna de los bancos, tratamos complicaciones de enfermedades en recién nacidos prematuros como la enterocolitis necrotizante», expresó la doctora Isabel Castro Socorro, directora del centro.

Suministrar a cada bebé la leche, aunque su mamá carezca de condiciones para ello, resulta fin del banco.

«Nuestro objetivo es garantizar que los recién nacidos graves en la terapia intensiva reciban como primer alimento esta lactancia materna exclusiva, por la importancia que tiene. Como requisito fundamental, las madres deben presentar el criterio de voluntariedad, además de que sean sanas, sin transfusiones de sangre en los últimos seis meses, aptas mentalmente y libres de procesos infecciosos», destacó Castro Socorro.

El Programa de Atención Materno Infantil tiene en el Banco de Leche Humana un eslabón cardinal para infantes, madres y familias. Allí también se brinda amor, desde los momentos donde florece la vida.

