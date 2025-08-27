Deportes Destacados

Abanderan equipo de Matanzas para 64 Serie Nacional de Béisbol

Los peloteros Yoenni Yera Montalvo y Andrys Pérez García depositaron una ofrenda floral a los pies del monumento al Apóstol José Martí en el emblemático Parque de la Libertad, en la ciudad de Matanzas.

Esto formó parte de la ceremonia de abanderamiento del equipo de los Cocodrilos rumbo a la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En nombre de todos sus compañeros, el lanzador Shaiel Cruz leyó el compromiso de los atletas.

Con la presencia del miembro del Buró Provincial del Partido, Ramón Gómez Medina, y la gobernadora Marieta Poey Zamora, el capitán Eduardo Blanco recibió el estandarte que servirá de emblema al conjunto en el inminente certamen.

De igual modo, una representación del elenco firmó el Código de ética, documento donde reflejaron la disciplina y el compromiso a cumplir sobre el terreno de pelota.

Matanzas debutará ante los Tigres de Ciego de Ávila el próximo dos de septiembre en sus predios del Estadio Victoria de Girón, dentro de una Serie que mostrará mucha rivalidad y deseos de triunfo.

By Carlos Manuel Bernal López

