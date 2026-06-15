Día 4 del Mundial: Goleadas y un Japón que impone respeto en la cancha

Con solo cuatro fechas, la Copa Mundial de la FIFA mantiene las sorpresas agradables para los fanáticos del fútbol, como la de un Japón que impuso respeto en la cancha ante Países Bajos, o el talento de los suecos.

La jornada dominical vio acción en los Grupos E y F.

En el Alemania-Curazao la fiesta goleadora la inició Nmecha al minuto 6 con un trayaso a puerta tras la asistencia de Florian Wirtz.

Cuando el crono marcaba el minuto 21, Livano Comenencia ilusionó a los curazaleños con un golazo de afuera del área para empatar las acciones. Ese se convierte oficialmente en el primer gol de la selección caribeña en los torneos mundialistas.

Sin embargo, la alegría para Curazao duró poco. Al 38 Nathaniel Brown, en su estreno mundialista, asistió con un saque de esquina a Schlotterbeck y los germanos recuperaron la ventaja. Justo antes de que cerrara el primer tiempo, al 45+5 Havertz puso el 3-1 en el marcador desde el punto penal.

En el segundo tiempo Alemania continuó dando clases de fútbol con goles de Musiala, Brown, Kimmich y el segundo de Havertz al 88. Así cerraron el partido con pizarra final de 7×1.

Por el segundo encuentro de la jornada, Japón impulso respeto en la cancha. Los nipones demostraron la importancia de la disciplina y el esfuerzo en conjunto, dándole a Países Bajos un verdadero dolor de cabeza.

La «Naranja Mecánica» inició con cartel de favorito. En el césped llegaron las oportunidades para los dos conjuntos, pero el árbitro pitó el final del primer tiempo y el marcador se mantenía en igualdad.

Iniciando la segunda parte, los neerlandeses marcaron el primero con un cabezazo milimétrico de Van Dijk al 51, pero solo seis minutos después Keito Nakamura empató con un golazo de afuera del área.

El juego continuó y Crysencio Summerville dio la ventaja a los europeos con otro auténtico gol. Todo indicaba que el marcador acabaría 2-1.

Cuando faltaba poco para el cierre, en un tiro de esquina al minuto 87 apareció Dachi Kamada con un misil de cabeza que implantó el 2-2 definitivo.

Japón ya no es sorpresa. Los «Samurai Blue» están invictos en sus últimos 7 partidos entre amistosos y torneos oficiales. Entre sus rivales destacan Brasil, Inglaterra y ahora Países Bajos.

En el partido entre Costa de Marfil y Ecuador, los del continente africano se quedaron con los tres puntos sobre el final.

Cuando todo indicaba que el partido terminaría igualado, apareció Amad Diallo al 90+6 para marcar el único gol de la noche y darle la victoria a su equipo.

Ecuador compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro, pero no logró sostener el empate hasta el pitazo final.

Al cierre de la jornada Suecia y Túnez se vieron las caras en el Estadio Monterrey de Guadalupe, en México.

Los suecos hicieron su debut mundialista a lo grande con 5 goles en total.

Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg y Yasin Ayari, este último con dos, fueron los encargados de marcar los goles por los amarillos.

Él único tanto de Túnez lo marcó Rekik al 43, en gol de cabeza tras asistencia de Hannibal Mejbri.

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