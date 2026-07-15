España es finalista con mucho olé y tikitaca

España se convierte en el primer finalista del Mundial 2026 luego de derrotar a Francia 2-0 en semifinales.

La furia roja dominó los hilos del partido de principio a fin con el toque característico de las selecciones españolas.

Más que individualidades la victoria del combinado ibérico fue el resultado de un juego practicamente coral, con el control casi total del balón casi total y el manejo de las acciones a su antojo opacando a Mbappé, Olise, Dembele y compañía.

El primer gol llegó por la vía de la pena máxima al minuto 22. Digne cometió una falta sobre Lamine Yamal en el área y el colegiado no dudó en sancionarla, entonces Mikel Oyarzabal la mandó a guardar a las redes.

El segundo tanto de los dirigidos por De la Fuente resultó una genialidad de Pedro Porro en combinación con Dani Olmo, quien se la entregó para dejar solo al lateral izquierdo y ampliar la ventaja.

Mbappé y los franceses lo intentaron una y otra vez pero la roja mantuvo el balón en su posición y anularon la calidad de los galos.

En los minutos finales de partido la afición española repitió varias veces el grito de olé en cada pase de los suyos.

Francia se despide del sueño mundialista luego de llegar a semifinales como la selección con mejor desempeño en la edición de México, Estados Unidos y Canadá.

España llega a la final tras 16 años sin disputar el primer lugar en Copas del Mundo, la última vez fue en Sudafrica 2010 y quedaron campeones.

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