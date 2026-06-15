Convocan en Matanzas a Premios CITMA

La Delegación Territorial del CITMA Matanzas anuncia oficialmente la apertura de las Convocatorias destinadas a reconocer los resultados más relevantes en materia de ciencia, tecnología e innovación que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de este territorio.

En esta edición se convocan los siguientes reconocimientos:

• Premio CITMA Territorial 2026 • Premio Provincial de Innovación 2026 • Premio Honorífico Juan Cristóbal Gundlach “A la Excelencia en la Trayectoria Científica” • Premio Manuel J. Presas y Morales “Al Talento Joven Científico”

Estos premios constituyen un importante estímulo para investigadores, innovadores, instituciones, universidades, empresas y jóvenes científicos que, con su trabajo, generan soluciones y aportes significativos para el desarrollo de la provincia y del país.

Las propuestas deberán presentarse dentro de los plazos establecidos en cada convocatoria y cumplir con los requisitos y bases correspondientes.

www.citmamatanzas.gob.cu Las bases completas de todas las convocatorias se encuentran disponibles en el sitio web: (ALH) Tomado de CITMA Matanzas

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