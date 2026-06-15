Matanzas

Convocan en Matanzas a Premios CITMA

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Matanzas #Premios CITMA
La Delegación Territorial del CITMA Matanzas anuncia oficialmente la apertura de las Convocatorias destinadas a reconocer los resultados más relevantes en materia de ciencia, tecnología e innovación que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de este territorio.
En esta edición se convocan los siguientes reconocimientos:
• Premio CITMA Territorial 2026
• Premio Provincial de Innovación 2026
• Premio Honorífico Juan Cristóbal Gundlach “A la Excelencia en la Trayectoria Científica”
• Premio Manuel J. Presas y Morales “Al Talento Joven Científico”
Estos premios constituyen un importante estímulo para investigadores, innovadores, instituciones, universidades, empresas y jóvenes científicos que, con su trabajo, generan soluciones y aportes significativos para el desarrollo de la provincia y del país.
Las propuestas deberán presentarse dentro de los plazos establecidos en cada convocatoria y cumplir con los requisitos y bases correspondientes.
Las bases completas de todas las convocatorias se encuentran disponibles en el sitio web: www.citmamatanzas.gob.cu
(ALH)
Tomado de CITMA Matanzas
Post Views: 8

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas tvyumuri

Avanza instalación de sistemas fotovoltaicos en instituciones de ETECSA

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Reconocen a donantes voluntarios de sangre en Cárdenas

Redacción TV Yumurí
Matanzas

Cuerpo de bomberos recorre ruta del Che en Matanzas

Amanda Pérez Aguerrebere

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Noticias

Sabines Lorenzo se reunió con jóvenes de verdeolivo en Matanzas

Matanzas

Convocan en Matanzas a Premios CITMA

A ras de césped

Día 4 del Mundial: Goleadas y un Japón que impone respeto en la cancha

Cultura

Lizt Alfonso recibe premio internacional en México