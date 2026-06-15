Sabines Lorenzo se reunió con jóvenes de verdeolivo en Matanzas

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo sostuvo un encuentro con jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Con sede en la Región Militar Matanzas, el intercambió estuvo enfocado en las problemáticas actuales de la sociedad cubana y el papel de dicho organismo para buscar soluciones a las mismas.

La amenaza de una agresión armada al país resultó punto de debate en la mañana donde los jóvenes expusieron sus ideas y disposición de proteger la isla y el pueblo cubanos.

Además conversaron sobre las falsas acusaciones que se realizan prácticamente a diario desde Estados Unidos contra los líderes de la Revolución Cubana.

El encuentro entre el dirigente partidista y los oficiales de las FAR y el MININT, ratificó la continuidad de la Revolución y el compromiso de los jóvenes de verdeolivo con la defensa de la Patria.

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