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Sabines Lorenzo se reunió con jóvenes de verdeolivo en Matanzas

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Cuba #FAR #Matanzas #Minint #PCC #revolución #TVYumuri

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo sostuvo un encuentro con jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Con sede en la Región Militar Matanzas, el intercambió estuvo enfocado en las problemáticas actuales de la sociedad cubana y el papel de dicho organismo para buscar soluciones a las mismas.

La amenaza de una agresión armada al país resultó punto de debate en la mañana donde los jóvenes expusieron sus ideas y disposición de proteger la isla y el pueblo cubanos.

Además conversaron sobre las falsas acusaciones que se realizan prácticamente a diario desde Estados Unidos contra los líderes de la Revolución Cubana.

El encuentro entre el dirigente partidista y los oficiales de las FAR y el MININT, ratificó la continuidad de la Revolución y el compromiso de los jóvenes de verdeolivo con la defensa de la Patria.

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By Alejandro López Quintero

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