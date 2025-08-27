Cultura Destacados

Anuncian actividades culturales en Matanzas

Desde el perfil de Facebook de la Dirección Municipal de Cultura en Matanzas anuncian las principales actividades culturales

MIÉRCOLES 27

🔴9 pm- Presentación de la Brigada Artística Cultura Matancera, en la comunidad La Violeta, Consejo Popular Pueblo Nuevo.

JUEVES 28

🔴 3;pm- Bojeo cultural a Simpson. Presentación de artistas aficionados, en la calle San Carlos y Primera, Consejo Popular Matanzas Oeste.

🔴 9 pm- Presentación de la Brigada Artística Cultura Matancera, solistas profesionales y aficionados, el payaso Tareco y el grupo Humor a Domicilio, en el reparto Naranjal.

VIERNES 29

🔴10 am- Inauguración del Festival Internacional Timbalaye: La ruta de la rumba en Matanzas, en el Museo Castillo San Severino. Consejo Popular Versalles
.
🔴 10 am- Juegos y ritmos. Presentación del proyecto Maravillas de la Infancia Cultivador de Sueños, en el centro cultural Maravillas de la Infancia, Consejo Popular Versalles.

🔴 11 am- Actividad Con nuestro abuelos, en el comedor comunitario El Capelán, Ceiba Mocha.

🔴9 pm- Presentación de Mariachi Atenas, en parqueo del centro cultural Entre Puentes, Consejo Popular Matanzas Este.

SÁBADO 30

🔴10 am- Sábado cultural en el barrio, con Teatro Icarón, payaso Flechita y especialistas de museos, en la comunidad La Jaiba, Consejo Popular Pueblo Nuevo.

🔴 10 am- Fiesta de payasos, en Callejón de las Tradiciones, Consejo Popular Pueblo Nuevo.

🔴 5 pm- Presentación de Mariachi Atenas, en la comunidad La Jaiba, Consejo Popular Pueblo Nuevo.

🔴 9 pm- Presentación de la Orquesta Failde, en el parqueo del centro cultural Entre Puentes, Consejo Popular Matanzas Este.

DOMINGO 31

🔴 9 pm- Presentación de la agrupación Los Cuatro del Solar, en el parqueo del centro cultural Entre Puentes, Consejo Popular Matanzas Este.

