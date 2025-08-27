Destacados Matanzas

Información sobre inicio del curso escolar 2025-2026 en la Universidad de Matanzas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #inicio del curso escolar #universidad de matanzas

Lunes 1 de septiembre inicia curso.
Las residencias estudiantiles estarán disponibles a partir del 31 de agosto para estudiantes becados.

• Proceso de matrícula para estudiantes universitarios del Curso Diurno y Técnico Superior: del 26 al 30 de agosto (8:30 a.m. a 3:00 p.m.) en cada facultad
Documentación requerida:
1. Título original de 12mo grado (o nivel medio superior) + fotocopia o Certificación de notas original
2. 6 fotografías tipo carné
3. Carné de identidad actualizado
Requisitos específicos por categoría:
Varones diferidos FAR:
• Boleta de licenciamiento original
Varones no aptos FAR:
• Resolución oficial que lo acredite (original + copia)
• Anexo VI (Evaluación de Tarea Socialmente Útil) firmado y sellado por la Comisión de Ingreso Provincial que radica en el departamento de Ingreso de la Universidad de Matanzas.
Varones aptos con recomendaciones o aptos no reclutados:
• Anexo VI debidamente certificado (Evaluación de Tarea Socialmente Útil) firmado y sellado por la Comisión de Ingreso Provincial que radica en el departamento de Ingreso de la Universidad de Matanzas.
• Anexo I o la Constancia de Notificación (documentos emitidos por el Comité Militar Municipal)
Aspectos relevantes:
• No se requiere presentar ningún documento de constancia de asignación de carrera
• Los trámites para traslados y nuevos ingresos del Curso Diurno se realizarán en las mismas fechas
• Atención especial: Se atenderán a Estudiantes de las modalidades de Cursos por Encuentros y Educación a Distancia a los que se les otorgó la carrera y no han podido efectuar su matrícula en horario vespertino durante este periodo.
La institución enfatiza la importancia de cumplir con los plazos y requisitos documentales para garantizar un proceso de matrícula eficiente.

Tomado del perfil de Facebook de la Universidad de Matanzas

Post Views: 75

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Embalses de Matanzas mantienen llenado superior al 60 por ciento

Leydis Daylis Martínez Ramos
Matanzas

Matanzas alista más de 400 centros educativos

Redacción TV Yumurí
Cultura Destacados

Primera noche de la quinta edición del Festival Varadero Josone Rumba Jazz and Son

Daniela Pujol Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas

Información sobre inicio del curso escolar 2025-2026 en la Universidad de Matanzas

Destacados Matanzas

Embalses de Matanzas mantienen llenado superior al 60 por ciento

Matanzas

Matanzas alista más de 400 centros educativos

Cultura

Jennifer Lawrence ocupara trono de San Sebastián