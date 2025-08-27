Información sobre inicio del curso escolar 2025-2026 en la Universidad de Matanzas

Lunes 1 de septiembre inicia curso.
Las residencias estudiantiles estarán disponibles a partir del 31 de agosto para estudiantes becados.
• Proceso de matrícula para estudiantes universitarios del Curso Diurno y Técnico Superior: del 26 al 30 de agosto (8:30 a.m. a 3:00 p.m.) en cada facultad
Documentación requerida:
1. Título original de 12mo grado (o nivel medio superior) + fotocopia o Certificación de notas original
2. 6 fotografías tipo carné
3. Carné de identidad actualizado
Requisitos específicos por categoría:
Varones diferidos FAR:
• Boleta de licenciamiento original
Varones no aptos FAR:
• Resolución oficial que lo acredite (original + copia)
• Anexo VI (Evaluación de Tarea Socialmente Útil) firmado y sellado por la Comisión de Ingreso Provincial que radica en el departamento de Ingreso de la Universidad de Matanzas.
Varones aptos con recomendaciones o aptos no reclutados:
• Anexo VI debidamente certificado (Evaluación de Tarea Socialmente Útil) firmado y sellado por la Comisión de Ingreso Provincial que radica en el departamento de Ingreso de la Universidad de Matanzas.
• Anexo I o la Constancia de Notificación (documentos emitidos por el Comité Militar Municipal)
Aspectos relevantes:
• No se requiere presentar ningún documento de constancia de asignación de carrera
• Los trámites para traslados y nuevos ingresos del Curso Diurno se realizarán en las mismas fechas
• Atención especial: Se atenderán a Estudiantes de las modalidades de Cursos por Encuentros y Educación a Distancia a los que se les otorgó la carrera y no han podido efectuar su matrícula en horario vespertino durante este periodo.
La institución enfatiza la importancia de cumplir con los plazos y requisitos documentales para garantizar un proceso de matrícula eficiente.
Tomado del perfil de Facebook de la Universidad de Matanzas