Mundial de Fútbol: Alemania sacó el rodillo

Los cuatro veces campeones del orbe masacraron 7-1 al debutante Curazao en la ciudad estadounidense de Houston, con doblete incluido de Kai Havertz.

No obstante, Livano Comenencia se inscribió en los libros de récords al conseguir primer gol mundialista de los caribeños y el neerlandés Dick Advocaat como el técnico más longevo, a sus 78 años y más de ocho meses.

Por esta misma llave Costa de Marfil superó in extremis 1-0 a Ecuador, pero en la ciudad de Filadelfia.

Parecía que el encuentro se saldaba con una igualada, pero en el minuto 90 Amad Diallo capitalizó un contragolpe muy veloz para darle tres puntos a los marfileños que casi le aseguran su pase a la siguiente instancia.

Otro de los grandes animadores de estas citas, Países Bajos, protagonizó con Japón en Dallas el mejor partido hasta el momento de esta cita del orbe, finalizado en abrazo 2-2 en el marco del grupo F.

Finalmente, Suecia venció 5-1 a Túnez en la ciudad mexicana de Monterrey.

Yasin Ayari (por partida doble), Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg marcaron por los europeos, y Omar Rekik salvó la honrilla de los africanos. (ALH)

Tomado de Prensa Latina