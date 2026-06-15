Cuba

Afectación de 2 085 MW en pico de este lunes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Electricidad #Energía #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)
La disponibilidad del sistema eléctrico nacional a las 06:00 horas de este lunes era de 995 MW y la demanda, de 2 620 MW, con 1 630 MW afectados, informó la Unión Eléctrica en su parte para la jornada.

Para el horario de la media, se estima una afectación de 1 600 MW.

La UNE reporta en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo; en mantenimiento, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 277 MW.

Para el horario de máxima demanda, se estima una disponibilidad de 995 MW con una demanda máxima de 3 050 MW, para un déficit de 2 055 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2 085 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 882 MW, a las 21:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 070 MWh, con 489 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 24

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba Destacados tvyumuri

Embajadora cubana entrega carta a presidente de la Cámara de los Comunes

Redacción TV Yumurí
Cuba

Afectación de 1720 MW en pico del viernes

Redacción TV Yumurí
Cuba Destacados tvyumuri

Explica Díaz-Canel prioridades diseñadas para superar las dificultades del momento actual

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Noticias

Sabines Lorenzo se reunió con jóvenes de verdeolivo en Matanzas

Matanzas

Convocan en Matanzas a Premios CITMA

A ras de césped

Día 4 del Mundial: Goleadas y un Japón que impone respeto en la cancha

Cultura

Lizt Alfonso recibe premio internacional en México