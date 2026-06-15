Afectación de 2 085 MW en pico de este lunes

Para el horario de la media, se estima una afectación de 1 600 MW.

La UNE reporta en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo; en mantenimiento, la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 277 MW.

Para el horario de máxima demanda, se estima una disponibilidad de 995 MW con una demanda máxima de 3 050 MW, para un déficit de 2 055 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2 085 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 882 MW, a las 21:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3 070 MWh, con 489 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Tomado de Cubadebate